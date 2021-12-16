В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила 15 декабря пресс-служба украинского президента

В сообщении говорится, что Зеленский поблагодарил Германию и Францию за поддержку Украины перед лицом якобы существующей российской «военной угрозы».

«Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Зеленский подчеркнул, что это касается прежде всего таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска», — утверждает пресс-служба Зеленского.

Запад наконец изменил подход к Украине. Но России нужно быть начеку © president.gov.ua

По словам российских дипломатов, это возможно, поскольку США реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта.