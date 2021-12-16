В сообщении говорится, что Зеленский поблагодарил Германию и Францию за поддержку Украины перед лицом якобы существующей российской «военной угрозы».
«Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Зеленский подчеркнул, что это касается прежде всего таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска», — утверждает пресс-служба Зеленского.
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ допустили участие США в «нормандском формате».
По словам российских дипломатов, это возможно, поскольку США реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта.