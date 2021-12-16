Бывший главный военный прокурор Украины, генерал-полковник юстиции Анатолий Матиос на днях оценил идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум «по вопросу войны» в эфире ток-шоу на канале «Украина 24»

В Кремле оценили идею властей Украины провести референдум по Донбассу © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Интересно, как можно ставить вопрос о прекращении войны, которой нет? Вы будете надо мною смеяться, но у нас войны нет. У нас есть особенный период. Украина никому [не объявляла войну], и Украине никто не объявлял войну. Для того, чтобы остановить войну, нужно ратифицировать какой-то документ, или огласить в Верховной Раде, что мы объявляем войну и тут же ее заканчиваем», — сказал Матиос.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение провести всеукраинский референдум, однако не конкретизировал вопросы, которые на него планируется вынести. По словам Зеленского, референдум затронул бы вопросы Донбасса и Крыма, а также касался бы «остановки войны в целом».

В Кремле отметили, что конфликт на Украине — внутреннее дело страны, и урегулирование ситуации в Донбассе должно идти путем налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями ЛДНР.