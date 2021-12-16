Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря в ходе визита в Брюссель для участия в саммите «Восточного партнерства» провел переговоры с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Об этом сообщили на сайте украинского лидера

Украина может забыть о членстве в НАТО и ЕС после переговоров РФ и США - Карасев © скриншот с видео NEWSONE Владимир Зеленский предложил главе правительства Бельгии рассмотреть возможность поддержки европейских стремлений Украины путем заключения двусторонней декларации о поддержке европейской перспективы нашего государства», — говорится в материале.

Практически аналогичный разговор о стремлении Украины в ЕС у Зеленского в тот же день состоялся с премьером Испании Педро Санчесом. Ему украинский лидер также заявил, что рассчитывает на поддержку со стороны испанского королевства европейской перспективы Украины на двустороннем уровне.

Как именно отреагировали премьеры двух европейских королевств на эти призывы не сообщается. Однако Бельгии и Испании пока нет в списке стран, которые поддержали «европейскую перспективу Украины» на двусторонней основе.

В ходе саммита «Восточного партнерства» соответствующую декларацию подписала Словения. Она стала седьмым европейским государством, после Литвы, Латвии, Хорватии, Словакии, Польши и Эстонии.