Певец Филипп Киркоров на днях принял участие в шоу «Ледниковый период» в качестве члена жюри, где высказался о многих участниках этого проекта, но особое внимание досталось блогеру и певцу Дане Милохину

Мне по барабану: Тимошенко осваивает новую профессию © ba.org.ua

«Даня, я видел все твои номера на "Ледниковом периоде". А ваш прокат в образах Кая и Герды меня убил», — признался поп-король.

Он заявил, что хотел бы и сам принять участие в номере в качестве Снежной королевы, которая заколдовала Милохина и держит его в своей власти.

Даня Милохин — российский музыкант, блогер. В сети TikTok у 20-летнего блогера почти 15,9 миллионов подписчиков. По словам самого Милохина, его ежемесячный заработок сейчас составляет примерно 2 миллиона рублей.

При этом большую часть детства блогер воспитывался в детском доме вместе со своим старшим братом. Дети оказались там после того, как их отец спился и умер, а мать бросила. Через 10 лет из детского дома мальчиков забрала приемная семья.

Сейчас Милохин сотрудничает с многими знаменитостями. В частности, записал несколько совместных треков с певцом Николаем Басковым, а не так давно вышла его новая песня, исполненная совместно с группой «Мумий Тролль».