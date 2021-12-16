В заявлении пресс-службы отмечается, что разговор состоялся в продолжение видеоконференции, проведенной 7 декабря президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.
«Г-н Салливан вновь заявил о нашей серьёзную обеспокоенности наращиванием военного присутствия России на границе с Украиной и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать тесно координировать свои действия с нашими европейскими союзниками и партнёрами, потому что мы стремимся решать проблемы безопасности и стратегические вопросы с помощью дипломатии», — говорится в заявлении.
Кроме того, в Белом доме сообщили, что помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Карен Донфрид проведет 16 декабря в Брюсселе консультации с союзниками по НАТО для координации подхода по данной теме.
В последние недели американские официальные лица и СМИ обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину.
По мнению РФ, речь идет о безосновательном раздувании истерии с целью обосновать планы НАТО по увеличению военного присутствия вблизи российских границ.
События вокруг Украины были основной темой, затронутой во время декабрьских переговоров между президентами США и РФ.