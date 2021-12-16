Украине нечего противопоставить «военному вторжению» России, если оно произойдет, сказал на днях в эфире телеканала «Украина 24» заместитель командующего Силами специальных операций, экс-замсекретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос

Экс-генерал СБУ призвал власти Украины не мечтать о танках в Москве © пресс-служба президента Украины

«От Сум до Киева нормальным маршем за 6 часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря. Но правительство не учитывает, что еще есть украинский народ — его желание может не совпасть с желаниями испуганного правительства», — сказал Кривонос.

Кривонос предположил, что в случае атаки РФ сначала задействует высокоточное оружие и авиацию и только потом может начаться сухопутная операция.

Генерал добавил, что «россияне боятся подготовленного, обученного, мотивированного украинского народа», а власти за последние 30 лет не работали над этим вопросом. По словам Кривоноса, если в стране будет «бардак и паника», то армия не сможет воевать.

Страны Запада и власти Украины стали говорить об угрозе вторжения РФ на Украину и под этим предлогом наращивать поставки вооружений Киеву.

Президент РФ Владимир Путин назвал заявления властей Украины о подготовке Россией вторжения на Украину алармистскими. Москва не раз отмечала, что Россия не представляет угрозу ни для никаких государств.