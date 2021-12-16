Отставной капитан французской армии Эрван Кастель, воюющий на стороне ДНР, рассказал об изменениях, произошедших в украинской армии за последние годы. Об этом сообщило 15 декабря агентство SM-News

По словам Кастеля, украинская армия стала лучше подготовлена и вооружена. Он считает, что в случае полномасштабной войны ДНР и ЛНР будет трудно справиться с украинской армией самостоятельно.

Однако боец не верит, что киевский режим решится на полномасштабное наступление в Донбассе, сообщает агентство.

«Они террористы»: Чешские добровольцы Донбасса оказались под прессом властей Чехии © Александр Чаленко

Он принял участие в последних боях за Дебальцево.

В сентябре 2019 года французский доброволец получил тяжёлое ранение в руку.

Кастель ведёт блог на французском языке, в котором рассказывает о текущей ситуации на линии соприкосновения сторон в Донбассе.