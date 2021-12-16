По словам Кастеля, украинская армия стала лучше подготовлена и вооружена. Он считает, что в случае полномасштабной войны ДНР и ЛНР будет трудно справиться с украинской армией самостоятельно.
Однако боец не верит, что киевский режим решится на полномасштабное наступление в Донбассе, сообщает агентство.
Кастель приехал в Донбасс в 2015 году по политическим мотивам — для того, чтобы противостоять империализму США.
Он принял участие в последних боях за Дебальцево.
В сентябре 2019 года французский доброволец получил тяжёлое ранение в руку.
Кастель ведёт блог на французском языке, в котором рассказывает о текущей ситуации на линии соприкосновения сторон в Донбассе.