Санкции против «Северного потока - 2» способны вызвать рост цен на топливо. Об этом 15 декабря заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает РИА Новости

«Северный поток — 2»: В Австрии проекта ждут с нетерпением, но Германия пока затягивает сертификацию © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Речь Драги в верхней палате парламента была приурочена к его поездке на саммит ЕС, который пройдет 16 декабря в Брюсселе.

По словам премьера, сейчас на стоимость газа влияют даже слухи. При этом он предупредил, что цены на энергию для итальянских потребителей вырастут и «возможно, с этим придется смириться».

Недавно цены на газ в Европе резко выросли после заявления нового главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что работа газопровода «Северный поток — 2» пока не может быть согласована, потому что он не отвечает требованиям европейского энергетического права.

Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку газа торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Эти факторы по-прежнему сказываются на ценовой динамике, в настоящее время газ торгуется на уровне в 1,4-1,5 тысячи долларов.