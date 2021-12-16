«Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. "Северный поток — 2" может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным», — предупредил он.
Речь Драги в верхней палате парламента была приурочена к его поездке на саммит ЕС, который пройдет 16 декабря в Брюсселе.
По словам премьера, сейчас на стоимость газа влияют даже слухи. При этом он предупредил, что цены на энергию для итальянских потребителей вырастут и «возможно, с этим придется смириться».
Недавно цены на газ в Европе резко выросли после заявления нового главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что работа газопровода «Северный поток — 2» пока не может быть согласована, потому что он не отвечает требованиям европейского энергетического права.
Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку газа торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Эти факторы по-прежнему сказываются на ценовой динамике, в настоящее время газ торгуется на уровне в 1,4-1,5 тысячи долларов.