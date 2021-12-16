В ноябре ВВС США провели масштабные виртуальные учения с участием войск Великобритании, Канады и Австралии, на днях рассказал в своей колонке военный эксперт, обозреватель портала 19fortyfive Ставрос Атламазоглу

«Ястребок» и «голубица» идут во власть. В США спорят о ядерной бомбе за Украину против России © commons.wikimedia.org, Twitter

«Учения "Виртуальный флаг 21" были разработаны для имитации текущих боевых операций в нескольких областях одновременно, включая воздушную, космическую и кибернетическую. По-настоящему совместный подход был бы необходим для почти равноправного конфликта с Китаем или Россией», — отметил эксперт.

По его словам, идея о возможной подготовке США к войне с Китаем или РФ была бы «немыслимой».

В сентябре 2021 года был создан AUKUS — Трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США.