В учениях в киберпространстве приняли участие военнослужащие ВВС США, Корпуса морской пехоты США, ВВС Канады, канадской армии и ВВС Великобритании.
«Учения "Виртуальный флаг 21" были разработаны для имитации текущих боевых операций в нескольких областях одновременно, включая воздушную, космическую и кибернетическую. По-настоящему совместный подход был бы необходим для почти равноправного конфликта с Китаем или Россией», — отметил эксперт.
По его словам, идея о возможной подготовке США к войне с Китаем или РФ была бы «немыслимой».
В сентябре 2021 года был создан AUKUS — Трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США.