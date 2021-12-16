Все украинские дебаты по поводу мира в Донбассе проходят по заведомо тупиковой схеме, уверен политэксперт Сергей Станкевич. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, Украина всегда выступает в роли «невинной жертвы», которая всегда и во всем права.

«Жертву просто из-за врождённого патологического садизма терзает Россия, у которой это любимое занятие. Жертву не ценят дальние союзники и ей плохо помогают ближние. Кругом одни эгоисты неблагодарные и барыги проклятые», — сказал Станкевич.

Сергей Станкевич: Есть реальный план умиротвтворения Донбасса! © РИА Новости, Владимир Песня

«На слове "драться" у Жертвы проскакивает предательская дрожь. И ведь это они несут день за днём — уже годами. Сотнями говорящих голов. Что поразительно: никому это занятие вроде пока не надоедает», — заключил политэксперт.

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