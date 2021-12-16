«Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую в мирном урегулировании [в Донбассе]», — сказал Зеленский.
Ранее в этот день президент Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе призвали возобновить конструктивную работу в нормандском формате. Также стороны договорились делать все возможное для стабилизации ситуации в Донбассе.
На прошлой неделе на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена обсуждалась внутриукраинская проблематика. Как отметили в Кремле, российский лидер «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».