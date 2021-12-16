Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря в эфире телеканала «Рада» заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе

Зеленский хочет использовать «Северный поток-2» для встречи с Путиным © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ранее в этот день президент Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе призвали возобновить конструктивную работу в нормандском формате. Также стороны договорились делать все возможное для стабилизации ситуации в Донбассе.

На прошлой неделе на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена обсуждалась внутриукраинская проблематика. Как отметили в Кремле, российский лидер «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».