Бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк на днях в эфире телеканала «Наш» указал, что заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о желании проехать на танке по Красной площади опасны для страны

Украинский генерал заявил о недопустимости милитаристских заявлений властей Украины, в частности президента Владимира Зеленского и главкома ВС Валерия Залужного.

«Я понимаю, где опасность. И я не признаю этих суперпатриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдемся по Красной площади"», — сказал Вовк.

Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko Владимир Путин не захочет встречаться с Владимиром Зеленским в нормандском формате.

Ранее, в сентябре, Залужный рассказал, что хотел бы «проехаться на танке» по центру Москвы.

Власти Украины и страны Запада обвиняют Россию в подготовке к «вторжению» в Украину. Москва подчеркивает, что РФ никому не угрожает, и отмечает, что такие заявления — повод для Киева потребовать от Запада новые вооружения.