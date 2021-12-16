Украинский генерал заявил о недопустимости милитаристских заявлений властей Украины, в частности президента Владимира Зеленского и главкома ВС Валерия Залужного.
«Я понимаю, где опасность. И я не признаю этих суперпатриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдемся по Красной площади"», — сказал Вовк.
Он также выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин не захочет встречаться с Владимиром Зеленским в нормандском формате.
Ранее, в сентябре, Залужный рассказал, что хотел бы «проехаться на танке» по центру Москвы.
Власти Украины и страны Запада обвиняют Россию в подготовке к «вторжению» в Украину. Москва подчеркивает, что РФ никому не угрожает, и отмечает, что такие заявления — повод для Киева потребовать от Запада новые вооружения.