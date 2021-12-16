У президента Украины Владимира Зеленского был реальный шанс восстановить мир в стране, считает политэксперт Сергей Станкевич. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, у президента был шанс совершить «миротворческий подвиг Геракла». Еще во время инаугурации Зеленский должен был напрямую обратиться к нации.

«Дескать, не я послал армию усмирять Донбасс, не я подписал в Минске в 2015 году компромиссный пакет "мир в обмен на автономию". Но именно я, президент мира, покончу с войной здесь и сейчас. Я обещал — я сделаю, а вы увидите. Смотрите, как творится история. Война — стоп! А дальше мы будем формировать гражданскую нацию, строить государство, объединять страну, поднимать экономику, соревнуясь с надменной Европой. Ну. Кто любит меня — за мной!», — сказал Станкевич.

Сергей Станкевич: Есть реальный план умиротвтворения Донбасса! © РИА Новости, Владимир Песня

«Дальше — ковать железо. Поправить конституцию. Реинтегрировать и демилитаризовать Донбасс (особый статус — амнистия — выборы). Восстановить границу», — сказал Станкевич.

Главное, отметил он — не давать «партии войны» опомниться, перехватить национальную повестку и политическую инициативу.

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