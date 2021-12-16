Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева 15 декабря заявила в Совбезе, что некоторые страны Запада участвуют в скоординированной информационной кампании против Москвы, передает РИА Новости

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Она обратила внимание, что все высказавшиеся страны и те, которые, скорее всего, затронут эту тему после России, «имеют весьма печальную историю дестабилизации стран».

«И не только в Африке, а также массовых преступлений против целых народов», — добавила зампостпреда.

По ее словам, даже сейчас эти страны далеко не безупречны в правочеловеческом плане. Так, она заметила, что «в результате их военного вмешательства зачастую гибнет большое количество гражданских лиц».

Евстигнеева подчеркнула, что сообщения в СМИ об этом появляются все чаще и чаще. Поэтому не можем рассматривать заявления этих коллег по совету в отношении ЦАР, кроме как лицемерную, завистливую и скоординированную информационную кампанию

В июне телеканал CNN опубликовал расследование, проведенное совместно с независимой группой The Sentry («Часовой»). Россиян и предполагаемых сирийских наемников, действующих на стороне военных ЦАР, обвинили в целом перечне убийств мирных жителей, не принимавших участия в боевых действиях. МИД России назвал упомянутую статью «пропагандистским залпом».