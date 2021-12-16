Финальная декларация саммита глав государств Евросоюза и «Восточного партнерства» не содержит упоминаний России или санкций против нее, следует из документа, опубликованного 15 декабря на сайте Совета ЕС

Почему санкции против России убрали из оборонного бюджета США – Крашенинникова

«[Он] станет первым этапом для оценки и обзора реализации нового поколения приоритетов и целей», — говорится в декларации.

Однако в письме-приглашении председателя Евросовета Шарля Мишеля говорилось, что среди прочего страны обсудят «наращивание российской военной мощи» неподалеку от украинской границы, а любая военная агрессия против Киева будет иметь огромные последствия.

Кроме того, во время пресс-конференции после завершения саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что одной из центральных тем, обсуждавшихся на саммите, стала «наша общая озабоченность наращиванием российской военной мощи» около границы с Украиной. Фон дер Ляйен отметила, что Киев заверили в неизменной поддержке и приверженности к территориальной целостности.

В «Восточное партнерство» входят пять государств — Армения, Азербайджан, Грузия, Молдавия и Украина. Белоруссия приостановила свое участие в программе.

Осенью ряд западных изданий сообщили, что Россия скапливает вооруженные силы у границы с Украиной. О своей обеспокоенности происходящим не раз сообщали власти США и стран Евросоюза. В Москве настаивают, что передвижение российской армии по ее территории является внутренним делом страны, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что «истерика» по поводу возможного вторжения России на Украину нагнетается искусственно.