«Есть государства европейские, которые долгое время были связаны с Россией, в том числе с Советским Союзом, на экономическом уровне. Многие предприятия немецкие непосредственно завязаны на российских предприятиях. Россия поставляет сырье, и мы видим, что сейчас вокруг "Северного потока-2" происходит. Точно также ФРГ поставляет технику, станки и многое другое, что связано с автомобилестроением», — объяснил он.
В октябре министерство обороны Украины сообщило о получении от США первой партии дополнительной военной помощи для обеспечения безопасности страны. Вашингтон пообещал Киеву деньги и различное оборудование. В ведомстве сообщили, что помимо ранее согласованного объема в 250 миллионов долларов украинская сторона должна получить медицинское оборудование, средства вооружения, боеприпасы, высокоточное оружие и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов. Также в октябре Великобритания впервые начала переговоры с Украиной о поставках вооружений, в частности ракет Brimstone. В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена также обсуждалась отправка на Украину военных советников.
При этом на днях посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал не ждать помощи от Берлина при новом канцлере ФРГ Олафе Шольце.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.