Бывший советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит в эфире телеканала «НАШ» на днях заявил, что у Германии нет желания снабжать Украину оружием

Экс-депутат Рады призвал раздать всем украинцам оружие © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

В октябре министерство обороны Украины сообщило о получении от США первой партии дополнительной военной помощи для обеспечения безопасности страны. Вашингтон пообещал Киеву деньги и различное оборудование. В ведомстве сообщили, что помимо ранее согласованного объема в 250 миллионов долларов украинская сторона должна получить медицинское оборудование, средства вооружения, боеприпасы, высокоточное оружие и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов. Также в октябре Великобритания впервые начала переговоры с Украиной о поставках вооружений, в частности ракет Brimstone. В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена также обсуждалась отправка на Украину военных советников.

При этом на днях посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал не ждать помощи от Берлина при новом канцлере ФРГ Олафе Шольце.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.