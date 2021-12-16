Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы использовать ситуацию вокруг «Северного потока-2», чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил 15 декабря на пресс-конференции по итогам встреч в Брюсселе, видеозапись опубликовали в Facebook администрации украинского лидера

«Мы сегодня говорили с канцлером [Германии Олафом] Шольцем по поводу «Северного потока». <…> Это в принципе серьезнейший инструмент для разговора с Российской Федерацией. <…> Я благодаря такому инструменту <…> мог бы, мне кажется, организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении того самого «Минска» (минских соглашений — ред.) или другие шаги для окончания военного конфликта на востоке нашей страны могли бы быть решены», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что позиция Германии по вопросу газопровода играет не последнюю роль.

Юшков рассказал, когда сертифицируют «Северный поток-2» © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin Джо Байденом, который прошел после видеоконференции американского и российского лидеров.

Вопрос о возможной встрече президентов начал обсуждаться весной. Тогда Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным «в любой точке украинского Донбасса». В ответ президент России предложил ему приехать в Москву. 26 апреля Зеленский выразил готовность провести встречу «где угодно». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 сентября заявил, что встреча двух лидеров в этом году вряд ли возможна. Он уточнил, что в плане подготовки переговоров есть проблемы с определением тем для обсуждения: по словам Пескова, Зеленский хотел бы обсудить Крым, а российская сторона считает, что «там нет субстанций для обсуждений». 17 октября Песков сказал, что Путину сложно общаться с Зеленским, потому что тот называет Россию участником конфликта в Донбассе.

Газопровод «Северный поток-2» достроили в сентябре этого года. Теперь ему нужно получить одобрение немецкого и европейского регуляторов. В ноябре немецкий регулятор приостановил процесс сертификации газопровода до создания его оператором Nord Stream 2 AG «дочки», которая будет владельцем немецкого участка «Северного потока-2».

США призывают Германию приостановить ввод проекта в эксплуатацию в случае «военной агрессии» в отношении Украины. О возможном вторжении России на Украину в конце октября — начале ноября стали писать некоторые западные СМИ, российская сторона эту информацию не раз опровергала.