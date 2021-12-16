Политический эксперт Дмитрий Корнийчук на днях в эфире телеканала «НАШ» рассказал что у стран НАТО может не возникнуть желание защищать Украину в случае военного конфликта даже несмотря на то, что альянс постоянно проводит с ней совместные военные учения

Финский эксперт рассказал, где в мире может начаться большая война, если не покончить с НАТО © commons.wikimedia.org, Petri Krohn Владимир Зеленский — ред.) занимается подменой понятий, пытается имитировать, что НАТО с нами. На самом деле, это рутинная процедура совместных учений. Это не значит, что кто-то Украину собирается принимать в НАТО, или их войска будут защищать Украину», — заявил политолог.

В эфире этого же канала экс-советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит отмечал, что Германия вряд ли станет снабжать Украину оружием, поскольку ее экономика долгое время остается тесно связанной с Россией. По его словам, Россия поставляет ФРГ сырье, а та отправляет в Москву технику, станки и многое другое.