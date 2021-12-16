«К огромному сожалению, экономические санкции не влияют на ход военных конфликтов. Они работают в случае, когда две страны между собой имеют дружественные отношения, ведут какие-то торгово-экономические разговоры. И если кого-то не устраивает в торгово-экономических отношениях цены на чтобы то ни было, вводятся экономические санкции. И только в этом случае они работают», — заявила политик.
Сегодня в экспертной среде распространено мнение, что Западная Европа настолько устала от санкций и украинского кризиса, что рада бы развернуться в сторону России, но ей это не дают делать сторонники евроатлантической солидарности.
Недавно политолог-международник Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру объяснил, что проблема антироссийских санкций Запада состоит в том, что современный мир — с санкциями, с контрсанкциями, с пандемией коронавируса и с разрывом экономических цепочек — быстро подстраивается под происходящие изменения.