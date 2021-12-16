Народный депутат украинской партии «Слуга народа» Дарья Володина 15 декабря в эфире телеканала «НАШ» признала, что экономические санкции, которые постоянно вводят против России, по сути являются бесполезными, поскольку они никак не влияют на ход военных конфликтов

Почему санкции против России убрали из оборонного бюджета США – Крашенинникова

Сегодня в экспертной среде распространено мнение, что Западная Европа настолько устала от санкций и украинского кризиса, что рада бы развернуться в сторону России, но ей это не дают делать сторонники евроатлантической солидарности.

Недавно политолог-международник Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру объяснил, что проблема антироссийских санкций Запада состоит в том, что современный мир — с санкциями, с контрсанкциями, с пандемией коронавируса и с разрывом экономических цепочек — быстро подстраивается под происходящие изменения.