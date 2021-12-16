Она допустила, что это грозит третьей мировой войной. Министр предсказала подобный сценарий и подчеркнула, что он кажется вероятным «с геополитической точки зрения».
«Поэтому для безопасности континента необходимо уделять внимание ситуации на Украине. В случае российского вторжения на Украину война распространится и захватит намного большую территорию, чем только территория Украины», — заключила Лапутина.
Накануне участники саммита «Восточное партнерство» предупредили Россию о «масштабных последствиях и высокой цене» при любых военных действий против Украины. Лидеры стран пришли к согласию в вопросе о военной активности России, якобы «подрывающей территориальную целостность Украины».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл слова о предполагаемом вторжении России на Украину пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он не раз отмечал, что Россия не представляет угрозу ни для никаких государств