Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев на днях в эфире телеканала «НАШ» усомнился в умственных способностях властей, поскольку Украина добровольно стала ареной противостояния Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и НАТО, не получив при этом никаких гарантий того, что альянс защитит ее в случае военного противостояния

Мураев сказал, кто должен быть гарантами мира в Донбассе © Facebook, Евгений Мураев Ранее политический эксперт Дмитрий Корнийчук заявил, что постоянное проведение Украиной совместных военных учений со странами НАТО совершенно не говорит о том, что страну собираются принять в альянс, или он изъявит желание вступиться за нее в случае возможного военного конфликта. По его словам, президент Владимир Зеленский занимается подменой понятий и пытается создать иллюзию того, что организация поддерживает Киев.