Многие русские остаются в Средней Азии, в Казахстане, по ряду причин. О них в интервью Украина.ру рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

Семья эксперта осталась в Казахстане, поскольку отец Намовира был погружён во внутриполитическую борьбу в стране — он стоял у истоков русского движения в Казахстане.

«Что касается миллионов оставшихся, то тут повлиял целый комплекс факторов: кто-то сумел неплохо устроиться здесь, создал свой бизнес, и пока им позволяют получать прибыль, их вполне устраивает ситуация в стране, кто-то просто побоялся сорвать с насиженного места в неизвестность, кто-то ждал и ждёт наиболее подходящего момента, «сидя на чемоданах». Ну и многих, конечно же, отпугнуло то, как приняла Россия их родственников, знакомых, друзей», — сказал Намовир. Эксперт рассказал, почему Северный Казахстан не повторит судьбу Донбасса © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Для сотен тысяч Россия оказалась не матерью, а мачехой, заявил эксперт. Люди не могли устроиться на работу, устроить детей в детский сад, получить гражданство.

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