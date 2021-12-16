По официальной статистике, за годы независимости Казахстан покинуло 2,5 миллиона русских, отметил эксперт. Главной причиной переезда, как правило, является стремление улучшить материальное положение.

«Казахстан не поможет». Марунич о том, что происходит с запасами угля на Украине
«Казахстан не поможет». Марунич о том, что происходит с запасами угля на Украине
© Украина.ру/Нина Зотина

 

«Но хочется заметить, что основной миграционный поток из Казахстана в Россию пришёлся на середину 90-х годов — и в России на тот момент была абсолютно идентичная Казахстану ситуация в экономике: безработица, разгул бандитизма, Первая Чеченская… И все эти факторы не останавливали русских казахстанцев, десятками тысяч возвращавшихся на свою историческую родину», — сказал Намовир.

Эксперт намекнул на главную причину исхода русского населения из страны.

 

«Не кажется вам, что это достаточно много говорит о настроениях и обстановке в казахстанском социуме тех лет?», — заявил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.