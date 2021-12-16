По официальной статистике, за годы независимости Казахстан покинуло 2,5 миллиона русских, отметил эксперт. Главной причиной переезда, как правило, является стремление улучшить материальное положение.
«Но хочется заметить, что основной миграционный поток из Казахстана в Россию пришёлся на середину 90-х годов — и в России на тот момент была абсолютно идентичная Казахстану ситуация в экономике: безработица, разгул бандитизма, Первая Чеченская… И все эти факторы не останавливали русских казахстанцев, десятками тысяч возвращавшихся на свою историческую родину», — сказал Намовир.
Эксперт намекнул на главную причину исхода русского населения из страны.
«Не кажется вам, что это достаточно много говорит о настроениях и обстановке в казахстанском социуме тех лет?», — заявил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.