Русские стали массово покидать Казахстан в середине 90-х годов, несмотря на то, что в России была аналогичная кризисная обстановка. О причинах этого рассказал в интервью Украина.ру главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

По официальной статистике, за годы независимости Казахстан покинуло 2,5 миллиона русских, отметил эксперт. Главной причиной переезда, как правило, является стремление улучшить материальное положение. «Казахстан не поможет». Марунич о том, что происходит с запасами угля на Украине © Украина.ру/Нина Зотина

«Но хочется заметить, что основной миграционный поток из Казахстана в Россию пришёлся на середину 90-х годов — и в России на тот момент была абсолютно идентичная Казахстану ситуация в экономике: безработица, разгул бандитизма, Первая Чеченская… И все эти факторы не останавливали русских казахстанцев, десятками тысяч возвращавшихся на свою историческую родину», — сказал Намовир.

Эксперт намекнул на главную причину исхода русского населения из страны.

«Не кажется вам, что это достаточно много говорит о настроениях и обстановке в казахстанском социуме тех лет?», — заявил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.