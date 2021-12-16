В бытность Разумкова спикером Верховной Рады негативная повестка дня в отношении России не менялась, отметил эксперт.
«Все-таки спикер на самом деле имеет возможность влиять на повестку дня. Был закон о языке, была смена гуманитарной политики — и я не видел, чтобы эти моменты активно менялись…Я видел его комментарий по поводу прямого диалога Зеленского и Путина, он этого не поддерживает, хотя такой диалог мог бы решить проблемы», — сказал Якубин.
У общества может сложиться впечатление, что оппозиционность Разумкова не принципиально-идейная, а персональная. И это опасно для него самого, так как запрос украинского общества состоит в смене политики, а не лиц.
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