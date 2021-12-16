Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков позиционирует себя как оппозицию к власти. Однако его подходы по отношению к России не изменились: Разумков даже выступал против прямого контакта президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

В бытность Разумкова спикером Верховной Рады негативная повестка дня в отношении России не менялась, отметил эксперт.

«Все-таки спикер на самом деле имеет возможность влиять на повестку дня. Был закон о языке, была смена гуманитарной политики — и я не видел, чтобы эти моменты активно менялись…Я видел его комментарий по поводу прямого диалога Зеленского и Путина, он этого не поддерживает, хотя такой диалог мог бы решить проблемы», — сказал Якубин. Олег Неменский: люди устали от безграмотности Зеленского, поэтому Разумков пытается его спасти © РИА Новости, Нина Зотина

У общества может сложиться впечатление, что оппозиционность Разумкова не принципиально-идейная, а персональная. И это опасно для него самого, так как запрос украинского общества состоит в смене политики, а не лиц.

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