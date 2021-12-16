В бытность Разумкова спикером Верховной Рады негативная повестка дня в отношении России не менялась, отметил эксперт.

 

«Все-таки спикер на самом деле имеет возможность влиять на повестку дня. Был закон о языке, была смена гуманитарной политики — и я не видел, чтобы эти моменты активно менялись…Я видел его комментарий по поводу прямого диалога Зеленского и Путина, он этого не поддерживает, хотя такой диалог мог бы решить проблемы», — сказал Якубин.

Олег Неменский: люди устали от безграмотности Зеленского, поэтому Разумков пытается его спасти
Олег Неменский: люди устали от безграмотности Зеленского, поэтому Разумков пытается его спасти
© РИА Новости, Нина Зотина

У общества может сложиться впечатление, что оппозиционность Разумкова не принципиально-идейная, а персональная. И это опасно для него самого, так как запрос украинского общества состоит в смене политики, а не лиц.

Полностью интервью можно прочитать здесь.