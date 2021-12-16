Попыток экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова удержаться на информационной волне может не хватить к выборам в Верховную Раду в 2023 году. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украинский политолог Алексей Якубин

Ключевое внимание к фигуре Разумкова было в момент его отставки с поста спикера, и с тех пор оно угасает. К 2023 году ситуация может усугубиться, отметил эксперт.

«Я проект Разумкова вижу, как попытку и дальше держать себя на информационной волне. Стоит заметить, что у него не отобрали мандат после отставки. И это было стратегическое решение «Слуги народа»…нужно понимать такой важный момент, что предвыборная и выборная социология — это не одно и то же», — сказал Якубин.

За последние несколько электоральных циклов, которые были в Украине, были такие политсилы, которым «рисовали» до выборов, что они проходят. Но как только начиналась избирательная кампания — ситуация менялась, заключил эксперт.

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