Эмоциональное преимущество во время заката СССР было у сторонников Перестройки, а не ценностей труда и обороны. Эта ошибка прошлого может повториться и в нынешней России, считает руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ценности труда и обороны отечества казались "старыми носками на бабушкиной полке", заявил эксперт. Они не могли противостоять тем вбросам в массовое сознание, которые происходили с 1986 по 1990 год.

«Кстати, это может повториться и сейчас, потому что защитники «официальной истории» унылые и кондовые. Они берут нахрапом, а от этого устаешь. По крайней мере, я кого ни спрошу, никто не смотрит эти ток-шоу. Наверное, они говорят правильные вещи, но это смотрится отвратительно», — сказал Серенко. "Мы потеряли Сибирь и Дальний Восток". Композитор Быстряков об Украине после развала СССР © rian.com.ua

Если на противоположном поле возникнут альтернативные способы передачи информации, распад СССР может повториться, предупреждает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.