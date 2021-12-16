По данным исследования, 31% россиян охарактеризовали свое отношение как нейтральное, и только 11% считают, что украинцы — это народ, враждебно настроенный к россиянам.
«Когда у нас с той и с другой стороны живут родственники, как мы можем считать, что это отдельный народ? Я не знаю, сколько должно пройти времени и сколько глупостей нужно будет вложить в головы украинцев, чтобы они считали так же», — сказал эксперт.
На Украине очень многие боятся высказать свое мнение после стольких лет репрессий, но Баширов полагает, что примерно такое же количество украинцев считают россиян братским народом.
Полностью интервью можно прочитать здесь.