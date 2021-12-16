Ранее был опубликован опрос ВЦИОМ, согласно которому 52% россиян относятся к украинскому народу как к братскому. Политтехнолог Марат Баширов полагает, что на Украине результаты могли бы быть такими же. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

По данным исследования, 31% россиян охарактеризовали свое отношение как нейтральное, и только 11% считают, что украинцы — это народ, враждебно настроенный к россиянам.

«Когда у нас с той и с другой стороны живут родственники, как мы можем считать, что это отдельный народ? Я не знаю, сколько должно пройти времени и сколько глупостей нужно будет вложить в головы украинцев, чтобы они считали так же», — сказал эксперт. Считали, что Россия будет их колонией: Суздальцев о судьбе постсоветских республик © Екатерина Чеснокова

На Украине очень многие боятся высказать свое мнение после стольких лет репрессий, но Баширов полагает, что примерно такое же количество украинцев считают россиян братским народом.

Полностью интервью можно прочитать здесь.