Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил о проведении всенародного голосования по Донбассу, Крыму и «в целом по прекращению войны». Это в интервью Украина.ру прокомментировал политтехнолог Марат Баширов

Главный закон Украины не предусматривает проведение подобного референдума, отметил эксперт.

«Конституция Украины запрещает проводить референдум относительно территориальной целостности. Я не представляю, как может звучать этот вопрос. Думаю, это тоже политтехнологическая игра и попытка отвлечь внимание», — сказал Баширов. Эксперт рассказал о «торпедной атаке», с которой уже столкнулся Зеленский © president.gov.ua

Главная беда Украины — что никто не хочет решать проблемы. Все думают только о своем кошельке и о том, как бы затянуть время, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.