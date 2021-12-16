Главный закон Украины не предусматривает проведение подобного референдума, отметил эксперт.
«Конституция Украины запрещает проводить референдум относительно территориальной целостности. Я не представляю, как может звучать этот вопрос. Думаю, это тоже политтехнологическая игра и попытка отвлечь внимание», — сказал Баширов.
Главная беда Украины — что никто не хочет решать проблемы. Все думают только о своем кошельке и о том, как бы затянуть время, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.