Постоянное оппонирование Владимиру Зеленскому ограничивает рейтинг экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политтехнолог Марат Баширов

Ранее уволенный с поста спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о наборе людей в команду единомышленников, которые будут готовы действительно изменять Украину к лучшему.

Рейтинги его гипотетической партии сегодня составляют около 6-7 процентов. Эксперт полагает, что преодолеть этот барьер Разумкову удастся только если он избавится от привязки к Зеленскому. Политолог объяснил, чем Разумков отличается от остальных кандидатов в Раду © Telegraf, Ян Доброносов

«Все зависит только от него и от избирателей, а также от его соперников. Пока он играет на оппонировании Зеленскому, не предлагая никакую иную повестку. Если Разумков будет просто отстраиваться от действий Зеленского и его команды, то его порог — 8%. Больше не наберешь», — сказал Баширов.

Нужна независимая платформа, с которой он будет работать с избирателями, заключил эксперт.

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