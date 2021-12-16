Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на данный момент не может быть сертификации «Северного потока-2», поскольку проект не соответствует европейским нормам. Сертификации газопровода также препятствует Польша, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Даже когда сертификация газопровода закончится, борьба против него не прекратится, отметил эксперт.

«Eсли решение будет в пользу «Газпрома» и компанию Nord Stream 2 AG назначат оператором, то такие игроки, как Польша будут оспаривать это решение, подавать в европейский суд и говорить, что это неправомерное решение немецкого регулятора. История на этом не закончится. Будут суды, иски, и в Польше этого не скрывают», — сказал Юшков. «Северный поток - 2» обречен? Юшков объяснил, чем Германия заменит российский газ © кадр из видео Украина.ру

PGNiG уже вошла в процесс сертификации, потребовала, чтобы ей показывали все бумаги. И она откровенно говорит, что не собирается выяснять, соответствует ли газопровод европейским требованиям. Они пытаются любыми способами доказать, что его нужно остановить, заключил эксперт.

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