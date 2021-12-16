Приостановка сертификации произошла ещё при предыдущем канцлере Ангеле Меркель, и новая коалиция не влияет на судьбу проекта. Задержка вызвана антимонопольными изменениями в европейском законодательстве, продиктованными из США, полагает эксперт.
Согласно антимонопольному законодательству Евросоюза, компания-оператор трубопровода должна либо не относиться к компании-поставщику газа, либо быть автономной от неё. В случае "Северного потока-2" компания-оператор Nord Stream 2 AG принадлежит "Газпрому".
«Но в данном случае это вообще абсурд, потому что на входе в «трубу» только один поставщик. У нас по федеральному закону об экспорте газа только «Газпром» может экспортировать голубое топливо по трубопроводу», — сказал Юшков.
Именно поэтому «дочка» «Газпрома» была зарегистрирована в Швейцарии, потому что там проще налогообложение. И из-за того, что европейцы поменяли законы, приходится менять регистрацию компании на Германию — чтобы немецкие регуляторы контролировали автономность Nord Stream 2 AG.
Приходится подстраиваться и соответствовать этим нормам, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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