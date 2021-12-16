Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что трубопровод будет запущен не раньше мая-июня следующего года. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на данный момент не может быть сертификации «Северного потока-2», поскольку проект не соответствует европейским нормам.

«Скорее всего, запуск газопровода сдвигается на период уже после отопительного сезона. В этом плане европейцы сами себе создают проблемы. «Северный поток-2» мог бы помочь пройти этот сложный отопительный сезон, но они сами затягивают этот процесс. Либо в мае, либо в июне он будет введен в эксплуатацию», — сказал Юшков. Новый канцлер Австрии поддержал «Северный поток — 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Согласно антимонопольному законодательству Евросоюза, компания-оператор трубопровода должна либо не относиться к компании-поставщику газа, либо быть автономной от неё.

Nord Stream 2 AG, обладая автономностью, принадлежит "Газпрому", и требование Германии заключается в том, чтобы эта компания-оператор была зарегистрирована в Германии — чтобы германские власти осуществляли над ней контроль, объяснил эксперт.

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