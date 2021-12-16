Главная (среди многих) ошибка президента Украины Владимира Зеленского состоит в том, что он зачем-то пытался играть на чужом поле — бороться не за мирную передышку, а за победу в «межгосударственной войне». Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«Путь к мирному урегулированию конфликта на Донбассе все еще не закрыт. Сейчас будет неизбежная пауза с работой нормандского переговорного формата, пока произойдет перезагрузка власти в Германии и Франции. Хорошо бы использовать эту паузу, чтобы все-таки провести личную встречу президентов Украины и России. Для этого Зеленскому надо просто подойти к организации такой встречи серьезно и профессионально. Можно даже взять пару уроков у Байдена, он научит», — рассуждает Станкевич.

Проблема только в том, что Зеленский продолжает впустую растрачивать драгоценное время, которого остается буквально в обрез. Теперь ему придется действовать с майданным ультиматумом на шее, под торпедной атакой «вагнергейта», в условиях кризисной зимы, под ежедневные проклятия «олигархических» СМИ. И каждый день проверять, не расплылась ли под ним хрупкая льдина парламентского монобольшинства, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.