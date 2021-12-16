Те, кто запускал операцию с «вагнеровцами», явно хотели утопить президента именно в «межгосударственной войне», потому что какими бы порочными ни представлялись «вагнеровцы», акция по демонстративному похищению большой группы граждан РФ была бы воспринята как нападение на территорию России, пояснил эксперт.
«Путь к мирному урегулированию конфликта на Донбассе все еще не закрыт. Сейчас будет неизбежная пауза с работой нормандского переговорного формата, пока произойдет перезагрузка власти в Германии и Франции. Хорошо бы использовать эту паузу, чтобы все-таки провести личную встречу президентов Украины и России. Для этого Зеленскому надо просто подойти к организации такой встречи серьезно и профессионально. Можно даже взять пару уроков у Байдена, он научит», — рассуждает Станкевич.
Проблема только в том, что Зеленский продолжает впустую растрачивать драгоценное время, которого остается буквально в обрез. Теперь ему придется действовать с майданным ультиматумом на шее, под торпедной атакой «вагнергейта», в условиях кризисной зимы, под ежедневные проклятия «олигархических» СМИ. И каждый день проверять, не расплылась ли под ним хрупкая льдина парламентского монобольшинства, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.