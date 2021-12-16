Евгений Комаровский представляет интерес для олигархов как "новый Зеленский". У врача и общественного деятеля есть шансы на президентских выборах в связке с экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов

Человек, не принадлежащий политической среде и популярный в обществе может представлять собой заявку на президентство, считает эксперт.

«Я думаю, что тем же олигархам интересно попробовать Комаровского, потому что он может оказаться второй версией Зеленского образца 2019 года — человеком из неполитической среды, популярный в обществе. Его отсутствие в Раде означает то, что у него меньше необходимости высказываться по актуальным вопросам», — сказал Попов. Спит на работе: Комаровский нанял необычного сотрудника © Лулу/Инстаграм

В ближайшее время начнется зондирование рейтинга Комаровского с вариантом проигрывания такого же сценария, как с Зеленским в 2019 году: Комаровский-президент и Разумков-премьер, полагает эксперт.

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