Человек, не принадлежащий политической среде и популярный в обществе может представлять собой заявку на президентство, считает эксперт.
«Я думаю, что тем же олигархам интересно попробовать Комаровского, потому что он может оказаться второй версией Зеленского образца 2019 года — человеком из неполитической среды, популярный в обществе. Его отсутствие в Раде означает то, что у него меньше необходимости высказываться по актуальным вопросам», — сказал Попов.
В ближайшее время начнется зондирование рейтинга Комаровского с вариантом проигрывания такого же сценария, как с Зеленским в 2019 году: Комаровский-президент и Разумков-премьер, полагает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.