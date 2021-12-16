Множество социологических опросов показывают, что несмотря на падение рейтинга Зеленского, этих показателей все равно достаточно для победы на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время.
Главный ресурс Зеленского сейчас — его монобольшинство в Верховной Раде, которое должно будет, в частности, задушить инициативу с импичментом, а контролировать депутатов, лишенных неприкосновенности, помогут послушные президенту прокуратура и СБУ, отметил эксперт.
«Рада уже подарила президенту закон о «деолигархизации», который позволяет Зеленскому использовать СНБО не только для обуздания непокорных олигархов, но и для торга с лояльными толстосумами. Первоочередной для президента, по-видимому, станет задача отделения олигархов от СМИ. Магнаты уже пытаются выйти из-под удара, перебрасывая права собственности на медиаресурсы с себя на различные контактные лица. Но инструменты революционной законности в условиях паралича судов помогут президенту вскрыть самые хитроумные убежища», — рассуждает Станкевич.
Используя СНБО как смертоносный бронепоезд, а Верховную Раду как правовое прикрытие, Зеленский может попытаться основательно раскулачить олигархов, отстраняя их от бюджетной кормушки, давя налогами и используя механизмы чрезвычайной национализации критических для государства активов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.