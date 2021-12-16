Результаты недавних опросов показывают, что гипотетическая политсила экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова уверенно проходит в парламент. О том, какие у этой политсилы ключевые отличия, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов

Перед Разумковым стоит проблема выбора политической линии, подчеркнул эксперт.

«Он сблизился в последнее время с политиками старой гвардии, типа Арсена Авакова. Возможно, это для того, чтобы показать американцам и европейцам, что он «свой». Потому что раньше для меня Разумков был заметен тем, что он подчеркнуто почитал победу в Великой Отечественной войне. Его политическая сила, конечно, может дальше набирать рейтинг, стать серьезным игроком, но линия ее еще непонятна», — сказал Попов.

Основная черта политсилы Разумкова — продолжение политики Зеленского при условии следования букве закона, утверждает эксперт. Как пример Попов приводит обращение Разумкова к США по поводу остановки "Северного потока-2". Не Гордон: Якубин назвал звезду ТВ, с которой может сотрудничать Разумков © Дмитрий Разумков/Фейсбук

«Но обращение Разумкова более аргументированное, интеллектуальное, оно показывает американцам, мол, вот, смотрите, я ваш более умный и интересный союзник, чем все они вместе взятые», — заявил собеседник издания.

У экс-спикера есть все шансы пройти в Раду, но нет перспектив повторить избирательный триумф Зеленского, полагает Попов.

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