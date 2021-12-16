Согласно последним опросам, у гипотетической партии экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова есть шансы пройти в парламент на следующих выборах. Это в интервью Украина.ру прокомментировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов

Собеседник издания полагает, что у Разумкова действительно есть все шансы пройти в парламент.

«У его политсилы перспективы теоретически неплохие, потому что он был заметен как руководитель кампании Зеленского. Он, в общем-то честно руководил парламентом. Есть широкий круг избирателей, которые хотят голосовать за что-то новое, что, как им кажется, находится в каком-то политическом центре, за такого кандидата, которого они видели в Зеленском в 2019 году», — сказал Попов. Политолог указал, как Разумков может спасти проект Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Основная и привлекательная линия, которой Разумков отличается от остальных кандидатов — неукоснительное следование букве закона, заключил эксперт.

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