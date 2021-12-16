Единственное последствие обнародования новой информации о гибели атомохода «Курск» должно состоять в ликвидации НАТО. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

Эксперт отметил, что гибель «Курска» наряду с гибелью парома «Эстония» в Финском заливе в 1994 году до сих пор активно изучаются, потому что к этому могла привести активность подлодок НАТО.

«Проблема в том, что в руководстве Альянса вообще нет толковых людей. Это отъявленные русофобы, которые строят новые фантазии о том, что Россия «готовит некие гибридные операции». Это уже паранойя, которая достигла новых масштабов. Мне страшно представить, что будет дальше, потому что они могут предпринять новые провокации и нападения», — указал Бекман.

Для полного решения вопроса необходимо полностью ликвидировать НАТО как террористическую и ненужную провокационную структуру. Взамен нужно создать альтернативную структуру безопасности и пригласить туда Китай, чтобы они могли участвовать в этом процессе, заключил собеседник издания.

Справка: Гибель парома «Эстония» вызвала много вопросов и породила различные теории уже в первые дни после крушения судна. Сначала стала распространяться версия о столкновении с подводной лодкой, затем появилась версия, связывавшая гибель парома с перевозкой оружия на его борту; другими версиями были взрывы на борту судна, течь в корпусе судна, желание утопить грузовик с секретным грузом.

Особый толчок возникновению теорий заговора вызвало желание правительств Эстонии, Швеции и Финляндии закрыть останки корабля бетоном или песком, а также заключённый между странами договор о покое праха погибших, который запрещает любые погружения и исследования в районе гибели парома и требует от государств признания их преступлением.

Полностью интервью можно прочитать здесь.