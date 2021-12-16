Ранее бывший командующий Северным флотом адмирал Попов заявил, что атомоход «Курск» погиб после столкновения с подлодкой НАТО. Он отказался назвать конкретную подлодку, уточнив, что для этого нужны твердые доказательства, которых пока нет.
Эксперт отметил, что гибель «Курска» наряду с гибелью парома «Эстония» в Финском заливе в 1994 году до сих пор активно изучаются, потому что к этому могла привести активность подлодок НАТО.
«Проблема в том, что в руководстве Альянса вообще нет толковых людей. Это отъявленные русофобы, которые строят новые фантазии о том, что Россия «готовит некие гибридные операции». Это уже паранойя, которая достигла новых масштабов. Мне страшно представить, что будет дальше, потому что они могут предпринять новые провокации и нападения», — указал Бекман.
Для полного решения вопроса необходимо полностью ликвидировать НАТО как террористическую и ненужную провокационную структуру. Взамен нужно создать альтернативную структуру безопасности и пригласить туда Китай, чтобы они могли участвовать в этом процессе, заключил собеседник издания.
Справка: Гибель парома «Эстония» вызвала много вопросов и породила различные теории уже в первые дни после крушения судна. Сначала стала распространяться версия о столкновении с подводной лодкой, затем появилась версия, связывавшая гибель парома с перевозкой оружия на его борту; другими версиями были взрывы на борту судна, течь в корпусе судна, желание утопить грузовик с секретным грузом.
Особый толчок возникновению теорий заговора вызвало желание правительств Эстонии, Швеции и Финляндии закрыть останки корабля бетоном или песком, а также заключённый между странами договор о покое праха погибших, который запрещает любые погружения и исследования в районе гибели парома и требует от государств признания их преступлением.
Полностью интервью можно прочитать здесь.