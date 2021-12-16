Ранее в Финляндии был проведен социологический опрос аналитического центра деловой жизни (Eva), в соответствии с которым более половины финнов (в частности, много молодых людей), считают Россию военной угрозой. Исследователи пояснили, что финны внимательно следят за ситуацией в России и действиями страны на мировой арене и отмечают «негативные события».
Эксперт подчеркнул, что если бы 60% финнов действительно считали Россию угрозой, то финны хотели бы вступить в НАТО, но как показывают многие объективные опросы последних лет, от 70 до 80% финнов этого не хотят.
«Этот опрос был опубликован крайне сомнительной общественной организацией, которая пропагандирует антлантистские идеи. И опубликован он был накануне визита руководства НАТО в Финляндию. Естественно, что финские атлантисты таким образом сказали им: «Добро пожаловать». Я считаю, что публиковать такие фейковые опросы — предательство. Большинство финнов против НАТО и не считают Россию военной угрозой», — уверен Бекман.
Собеседник издания добавил, что в целом визит натовцев в Финляндию обернулся для них провалом, потому что Финляндия никогда не вступит в Альянс.
Полностью интервью можно прочитать здесь.