Утверждения о том, что 60% финнов считают Россию военной угрозой – дешевый пропагандистский трюк. Большинство финнов относятся к России положительно или крайне положительно, а остальные как минимум нейтрально. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

Эксперт подчеркнул, что если бы 60% финнов действительно считали Россию угрозой, то финны хотели бы вступить в НАТО, но как показывают многие объективные опросы последних лет, от 70 до 80% финнов этого не хотят.

«Этот опрос был опубликован крайне сомнительной общественной организацией, которая пропагандирует антлантистские идеи. И опубликован он был накануне визита руководства НАТО в Финляндию. Естественно, что финские атлантисты таким образом сказали им: «Добро пожаловать». Я считаю, что публиковать такие фейковые опросы — предательство. Большинство финнов против НАТО и не считают Россию военной угрозой», — уверен Бекман.

Собеседник издания добавил, что в целом визит натовцев в Финляндию обернулся для них провалом, потому что Финляндия никогда не вступит в Альянс.

Полностью интервью можно прочитать здесь.