Украинским войскам в случае полномасштабного наступления будет очень тяжело штурмовать линию обороны, которая выстраивалась в Донбассе все последние семь лет. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

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Эксперт отметил, что он бывал в Приазовье и лично убедился, что там настолько все перекопано, что можно сутками не подниматься на поверхность.

«Плюс, не будем скрывать, что на приграничных полигонах в полной боевой готовности стоят наши войска. Каким бы ни был массовый удар Украины, продержаться до подхода самолетов ополчение сможет. Они все-таки защищают свою землю», подчеркнул Стешин.

Решение вопроса Донбасса и Украины в целом произойдет после того, как ДНР/ЛНР фактически интегрируются в экономическую систему России, тогда уже можно будет разбираться с армией Украины, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.