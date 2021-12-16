Ранее источник в Генштабе ВС России раскрыл план Киева по захвату Донбасса. По его данным, нависла угроза стремительного наступления по сценарию, который в прошлом году реализовал Азербайджан в Нагорном Карабахе. Атаку предположительно планируют в конце декабря — начале января.
Эксперт отметил, что он бывал в Приазовье и лично убедился, что там настолько все перекопано, что можно сутками не подниматься на поверхность.
«Плюс, не будем скрывать, что на приграничных полигонах в полной боевой готовности стоят наши войска. Каким бы ни был массовый удар Украины, продержаться до подхода самолетов ополчение сможет. Они все-таки защищают свою землю», подчеркнул Стешин.
Решение вопроса Донбасса и Украины в целом произойдет после того, как ДНР/ЛНР фактически интегрируются в экономическую систему России, тогда уже можно будет разбираться с армией Украины, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.