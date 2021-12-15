Президент США Джо Байден выразил желание еще раз побеседовать с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом Байден заявил 15 декабря на брифинге, передает РИА Новости

Байден отметил, что готов «подробно разговаривать» с Путиным.

Правдивая повесть о том, как Джозеф Байден отразил российское нападение на Украину Дмитрий Песков сообщил, что возможность новых переговоров глав государств есть, но конкретные договоренности по срокам пока не готовы. По его словам, новые переговоры должны состояться оперативно.

15 декабря в Москве с визитом побывала помощник госсекретаря США Энтони Блинкена Карен Донфрид. Стороны обсудили ситуацию на Украине. Кроме того, Донфрид получила в МИД РФ предложения Москвы по гарантиям безопасности для России.

Ранее, 7 декабря, президенты США и России провели переговоры по видеосвязи. В ходе беседы Путин и Байден обсудили вопросы мировой политики, двусторонних отношений и ситуацию на Украине.

Вопрос "Северного потока-2" в беседе не был затронут, однако после переговоров Байден настоял на том, чтобы санкции против проекта СП-2 не вошли в оборонный бюджет США.