США отмечают важность соблюдения сторонами конфликта в Донбассе Минских соглашений и готовы поддержать дипломатическую работу стран-участниц нормандского формата. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в России 15 декабря

МИД РФ допустил участие США в «нормандском формате» © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Карен Донфрид в Москве провела переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Представительница США заявила об озабоченности США в связи с «наращиванием сил РФ рядом с Украиной» и подчеркнула приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Прогресс в прекращении конфликта на востоке Украины возможен при выполнении Минских соглашений, и что Соединенные Штаты готовы поддержать дипломатические усилия в поддержку нормандского формата», — отмечается в сообщении дипведомства.

Ранее Донфрид была с визитом в Киеве. Она отметила, что США положительно оценивают взаимодействие сторон по ситуации на Украине.

Власти Украины и страны Запада обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает и имеет право перемещать войска по своей территории. Также Москва обратила внимание, что Киев продолжает наращивать собственную военную мощь за счет НАТО.