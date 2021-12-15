Помощница госсекретаря США Карен Донфрид в Москве провела переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
Представительница США заявила об озабоченности США в связи с «наращиванием сил РФ рядом с Украиной» и подчеркнула приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
«Прогресс в прекращении конфликта на востоке Украины возможен при выполнении Минских соглашений, и что Соединенные Штаты готовы поддержать дипломатические усилия в поддержку нормандского формата», — отмечается в сообщении дипведомства.
Ранее Донфрид была с визитом в Киеве. Она отметила, что США положительно оценивают взаимодействие сторон по ситуации на Украине.
Власти Украины и страны Запада обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает и имеет право перемещать войска по своей территории. Также Москва обратила внимание, что Киев продолжает наращивать собственную военную мощь за счет НАТО.