На Украине злоумышленники создали копию сайта Минздрава, чтобы выманивать данные у граждан под предлогом регистрации для выплаты тысячи Зеленского. О мошенничестве предупредила в Facebook Лидия Сафронова

При регистрации на фейковом сайте украинцам приходит смс-ка, в которой предлагается перейти по ссылке якобы на сайт Минздрава.

«Вам доступна выплата COVID-19. Сумма выплаты — 1000 гривен. Подтвердите перевод», — говоритсф в подобном сообщении.

Затем, после заполнения формы на сайте — клоне сайта Минздрава, с банковских карт украинцев списывают деньги.

Ранее в украинском Приватбанке также сообщали о случаях мошенничества под предлогом выплаты «тысячи Зеленского» за прививку от коронавируса.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинцы, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), получат по тысяче гривен. Сертификат нельзя будет обналичить, сумму можно потратить на фитнес, книги, культурные мероприятия или путешествия по Украине.