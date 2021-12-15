Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 15 декабря подчеркнула, что РФ продолжит оказывать поддержку соотечественникам, проживающим на Украине

Захарова отметила, что власти Украины целенаправленно ограничивают возможности других государств, в том числе России, по поддержке соотечественников, проживающих на Украине.

В МИД РФ заявили, что закон Украины о двойном гражданстве сравним с апартеидом © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский, ограничивает права граждан Украины. Согласно ему в отношении украинцев, которые приняли в качестве второго российское гражданство, могут быть введены санкции.

«Несмотря на это, мы продолжаем задействовать все доступные средства для поддержки наших соотечественников, в первую очередь, речь идет об оказании консульских услуг… Ну, и конечно мы вынуждены принимать экстренные меры поддержки российских граждан, которые проживают в Донбассе, в условиях бесчеловечной экономической и транспортной блокады со стороны Киева», — заявила представитель МИД РФ.

Дипломат призвала власти Украины прекратить политику, направленную против собственных жителей.