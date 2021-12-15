В шкале оценки, которую использовали бизнес-аналитики, 1 — крайне негативно, 3 — нейтрально, 5 — крайне положительно.
Согласно исследованию Европейской Бизнес-Ассоциации, индекс инвестиционной привлекательности Украины на 0,11 балла во втором полугодии 2021 года ниже по сравнению с первым полугодием и на 0,33 балла выше показателя за аналогичный период 2020 года.
Большинство опрошенных генеральных директоров членских компаний ассоциации (58%) назвали инвестиционный климат на Украине неблагоприятным. С начала 2021 года этот показатель рухнул на 20%.
При этом 35% респондентов оценили инвестклимат нейтрально. Количество респондентов, положительно оценивших инвестклимат на Украине, уменьшилось почти вдвое — с 13% в первом полугодии до нынешних 7%.
Большинство опрошенных, а именно 55%, все еще считает, что инвестклимат останется неизменным в первом полугодии 2022 года. Однако 32% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации (ранее таковых было 17%).