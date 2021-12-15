Индекс инвестиционной привлекательности Украины снизился до 2,73 балла из 5 возможных. Таковы итоги исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, передает biz.nv.ua 15 декабря

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Согласно исследованию Европейской Бизнес-Ассоциации, индекс инвестиционной привлекательности Украины на 0,11 балла во втором полугодии 2021 года ниже по сравнению с первым полугодием и на 0,33 балла выше показателя за аналогичный период 2020 года.

Большинство опрошенных генеральных директоров членских компаний ассоциации (58%) назвали инвестиционный климат на Украине неблагоприятным. С начала 2021 года этот показатель рухнул на 20%.

При этом 35% респондентов оценили инвестклимат нейтрально. Количество респондентов, положительно оценивших инвестклимат на Украине, уменьшилось почти вдвое — с 13% в первом полугодии до нынешних 7%.

Большинство опрошенных, а именно 55%, все еще считает, что инвестклимат останется неизменным в первом полугодии 2022 года. Однако 32% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации (ранее таковых было 17%).