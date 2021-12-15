Российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала звезд, пытающихся заработать на своих поклонниках с помощью бизнес-марафонов и обучающих тренингов. По мнению шоудивы, знаменитости просто «разводят» фанатов на деньги, не предоставляя взамен ничего. Высказывание Собчак 15 декабря процитировал Starhit

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«Я понимаю, когда твердый эксперт упаковывает и продает эту свою экспертность. Например, Илон Маск. Эксперт? Экспертнее некуда! Его бизнес-марафон я бы купила. Но у Маска нет инфопродукта. Зато есть у [украинской ведущей] Регины Тодоренко, которая учит мечтать. У [блогера] Надин Серовски, которая обещает прокачать женственность, а заодно и заработать пару сотен тысяч. А обладатель красного "гелика" Гусейн Гасанов вообще обещает поделиться "мышлением миллионера", которое сделает нас богатыми за пару недель», — сказала Собчак.

Тема для ведущей оказалась настолько интересной, что она решила посвятить инфоцыганству свою новую программу, анонсировав, что именно планирует обсудить.

«Ощущение, что с помощью этих манипуляций блогеры пытаются нас нагреть, а не "прогреть", продавая очередной [дерьмовый]марафон. Из-за этих милых ребят мы перестали видеть разницу между качественным онлайн-образованием и инфоцыганством. Сейчас каждый блогер, у которого есть хоть какая-то аудитория, учит жизни за деньги», — негодовала телеведущая.