Ятаган в поисках прибыли. Как Эрдоган хочет «доить» Украину и Россию
Ятаган в поисках прибыли. Как Эрдоган хочет «доить» Украину и Россию
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Президенты Украины и Азербайджана встретились в ходе рабочего визита в Брюссель. Зеленский поблагодарил Алиева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он призвал его помочь в вопросе осовбождения крымских татар, «незаконно удерживаемых в России».

Также Зеленский напомнил, что в феврале 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией.

«Учитывая это, президент предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество стран в логистике и строительстве автомагистралей и транспортных развязок в рамках Национальной программы «Большое строительство».

 