Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым предложил провести в феврале 2022 года в Киеве саммит с участием президентов Азербайджана и Турции. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 15 декабря

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Он призвал его помочь в вопросе осовбождения крымских татар, «незаконно удерживаемых в России».

Также Зеленский напомнил, что в феврале 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией.

«Учитывая это, президент предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество стран в логистике и строительстве автомагистралей и транспортных развязок в рамках Национальной программы «Большое строительство».