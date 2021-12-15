Президенты Украины и Азербайджана встретились в ходе рабочего визита в Брюссель. Зеленский поблагодарил Алиева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Он призвал его помочь в вопросе осовбождения крымских татар, «незаконно удерживаемых в России».
Также Зеленский напомнил, что в феврале 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией.
«Учитывая это, президент предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили сотрудничество стран в логистике и строительстве автомагистралей и транспортных развязок в рамках Национальной программы «Большое строительство».