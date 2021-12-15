Российский певец Леонид Агутин и его коллега с украинскими корнями Любовь Успенская приняли участие в одной из новогодних программ, после которой вышли на встречу с журналистами. Общение с представителями СМИ Агутину не понравилось, о чем он 15 декабря сообщил на своей странице в Instagram

«Тот неловкий момент, когда ты изо всех сил пытаешься быть вежливым, стараешься спасти журналиста, но категорически не понимаешь, о чем она говорит», — подписал снимки артист.

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«И Анита Цой рядом не помогает», «Эк вас угораздило в таком соседстве оказаться…», «А Успенская начинает походить на Гурченко», «Любочка: в любой непонятной ситуации делай красивое лицо», «По какой причине не понимаешь? Не слышишь или непонятен смысл вопроса?», «Успенскую вообще трудно понять», — написали подписчики.