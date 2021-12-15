«Тот неловкий момент, когда ты изо всех сил пытаешься быть вежливым, стараешься спасти журналиста, но категорически не понимаешь, о чем она говорит», — подписал снимки артист.
На фотографиях он стоит с напряженным лицом, а вот позирующая рядом с ним Успенская загадочно улыбается. Правда не все пользователи поняли, что на фото именно она.
«И Анита Цой рядом не помогает», «Эк вас угораздило в таком соседстве оказаться…», «А Успенская начинает походить на Гурченко», «Любочка: в любой непонятной ситуации делай красивое лицо», «По какой причине не понимаешь? Не слышишь или непонятен смысл вопроса?», «Успенскую вообще трудно понять», — написали подписчики.