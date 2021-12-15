«В истории ХХ века есть такое понятие, как апартеид. Ведь этот закон — это худшие практики сегрегации, апартеида, это же уродство. Как возможно, чтобы к этому вернулось политическое руководство европейского государства, члена ОБСЕ, страны, которая постоянно ассоциирует себя с ЕС?» — возмутилась Захарова.
В декабре Владимир Зеленский предложил как неотложный принять законопроект о двойном гражданстве, который разрешает получать гражданство Украины только тем людям, чьи родители (или бабушки, дедушки) родились на территории нынешней Украины.
Также законопроект предполагает лишение украинского гражданства людей, имеющих российский паспорт, или служивших в российской армии.