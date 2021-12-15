Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о множественном гражданстве, запрещающий получать гражданство Украины в качестве второго, если первое - российское, - проявление худших практик сегрегации из прошлого, заявила 15 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости

«В истории ХХ века есть такое понятие, как апартеид. Ведь этот закон — это худшие практики сегрегации, апартеида, это же уродство. Как возможно, чтобы к этому вернулось политическое руководство европейского государства, члена ОБСЕ, страны, которая постоянно ассоциирует себя с ЕС?» — возмутилась Захарова.

Легализация колониального управления. Зачем Зеленскому закон о множественном гражданстве © Facebook, Арсен Аваков / Facebook, Арсен Аваков / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский предложил как неотложный принять законопроект о двойном гражданстве, который разрешает получать гражданство Украины только тем людям, чьи родители (или бабушки, дедушки) родились на территории нынешней Украины.

Также законопроект предполагает лишение украинского гражданства людей, имеющих российский паспорт, или служивших в российской армии.