Шмыгаль отметил, что, по данным «Нафтогаза», в ПХГ Украины к началу отопительного сезона закачали 18,6 млрд кубометров газа, притом что средний показатель в 2011-2019 годах был 17,9 млрд кубометров.
«По состоянию на середину декабря у нас в газохранилищах более 15 млрд куб. м газа. Этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные учреждения, и промышленных потребителей», — сказал украинский премьер.
По словам Шмыгаля, страшилки о том, что Украина не справится с топливным кризисом в отопительный сезон, оказались фейком.
Он заявил, что по данным Минэнерго в декабре в целом ожидается около 2 млн тонн поставок украинского и импортного угля. При этом запланированное потребление угля на Украине, по подсчетам, должно составить 1,7 млн тонн.
Тем временем в «Газпроме» сообщили, что на 15 декабря запасы газа в подземных хранилищах Украины опустились практически до уровня начала закачки — из хранилищ поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.