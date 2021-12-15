Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 декабря на заседании правительства заявил, что на Украине хватит угля и газа, чтобы пройти отопительный сезон. Трансляция велась в YouTube

Дело — дрова. Выживет ли Украина без газа и угля © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

«По состоянию на середину декабря у нас в газохранилищах более 15 млрд куб. м газа. Этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные учреждения, и промышленных потребителей», — сказал украинский премьер.

По словам Шмыгаля, страшилки о том, что Украина не справится с топливным кризисом в отопительный сезон, оказались фейком.

Он заявил, что по данным Минэнерго в декабре в целом ожидается около 2 млн тонн поставок украинского и импортного угля. При этом запланированное потребление угля на Украине, по подсчетам, должно составить 1,7 млн тонн.

Тем временем в «Газпроме» сообщили, что на 15 декабря запасы газа в подземных хранилищах Украины опустились практически до уровня начала закачки — из хранилищ поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.